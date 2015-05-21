NHL西部决赛芝加哥黑鹰经三加时艰难击败阿纳海姆小鸭

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
本周二北美冰球职业联赛西部决赛第二场，芝加哥黑鹰对战阿纳海姆小鸭，经过了令人精疲力竭的三个加时赛之后， 芝加哥黑鹰终以3-2战胜了对手。在第二个加时赛中，黑鹰队一度以为他们已经赢得了比赛，然而裁判们经商量后推翻了肖恩这个类似足球风格的头顶进球，将比赛拖进了第三个加时赛。最终黑鹰队瑞典中锋克鲁格接过西布鲁克的一记长传将球送入球门，为球队贡献了制胜一分。第三场比赛将会在周四芝加哥举行。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透