NHL西部决赛芝加哥黑鹰经三加时艰难击败阿纳海姆小鸭

本周二北美冰球职业联赛西部决赛第二场，芝加哥黑鹰对战阿纳海姆小鸭，经过了令人精疲力竭的三个加时赛之后， 芝加哥黑鹰终以3-2战胜了对手。在第二个加时赛中，黑鹰队一度以为他们已经赢得了比赛，然而裁判们经商量后推翻了肖恩这个类似足球风格的头顶进球，将比赛拖进了第三个加时赛。最终黑鹰队瑞典中锋克鲁格接过西布鲁克的一记长传将球送入球门，为球队贡献了制胜一分。第三场比赛将会在周四芝加哥举行。路透