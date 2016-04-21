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时事要闻 | 2016年 4月 21日 星期四 16:31 BJT

美国称朝鲜没兴趣开展外交斡旋

路透北京4月21日 - 美国朝鲜政策特别代表金成周四称，美国仍对与朝鲜开展可信和有意义的外交斡旋持开放态度，但朝鲜对此没有兴趣。

金成在北京对记者称，朝鲜应克制挑衅行为。

朝鲜1月6日进行第四次核试验，并无视国际制裁、誓言进行更多核试验。金成表示，在韩国部署萨德反导系统是适当的措施。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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