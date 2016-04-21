美国称朝鲜没兴趣开展外交斡旋

英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透北京4月21日 - 美国朝鲜政策特别代表金成周四称，美国仍对与朝鲜开展可信和有意义的外交斡旋持开放态度，但朝鲜对此没有兴趣。
金成在北京对记者称，朝鲜应克制挑衅行为。
朝鲜1月6日进行第四次核试验，并无视国际制裁、誓言进行更多核试验。金成表示，在韩国部署萨德反导系统是适当的措施。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。