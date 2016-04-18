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时事要闻 | 2016年 4月 18日 星期一 17:21 BJT

美国称如果朝鲜再次进行核试验 美方将强力回应

路透东京4月18日 - 美国副国务卿布林肯周一称，如果朝鲜再次进行核试验，美国将进行强有力的回应。

布林肯正在东京会见日本政府高官，他对记者们表示，如果朝鲜进一步挑衅，将是自掘坟墓。

朝鲜1月进行了第四次核试验，2月试射了远程火箭，这些活动违反联合国安理会决议。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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