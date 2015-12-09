美国将朝鲜战略火箭军加入制裁名单

路透12月9日 - 美国财政部周二称，已将朝鲜战略火箭军加入制裁名单，理由是后者与朝鲜武器发展项目有关系并进行非法融资活动。

美国财政部还以从事与朝鲜武器扩散活动有关的活动为由，把之前曾受制裁的朝鲜的银行加入制裁名单。

美国财政部在声明称，这些进一步的制裁旨在阻止朝鲜规避现行的美国和联合国制裁，防止朝鲜进入美国金融系统。

“今日行动的结果之一是，指定人员在美国拥有的或在美国管辖权范围内的任何财产及财产权益都必须被冻结。”声明称。

美国财政部称，朝鲜战略火箭军在2014年进行了一系列弹道导弹发射活动，包括去年3月的两次中程“劳动”型导弹发射活动。

朝鲜因导弹试射及核试验活动受到联合国安理会的多项制裁。

有六名个人被加入制裁名单，他们是之前被制裁的朝鲜端川商业银行（Tanchon Commercial Bank）及外贸银行（Foreign Trade Bank）的官员。

美国财政部称，与之前一家因参与武器运送活动而被制裁的公司有关系的三家船运公司也被加入制裁名单。（完）