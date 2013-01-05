前美外交官称与施密特的朝鲜之行属私人性质

前美国外交官比尔·理查森(Bill Richardson)周五称，他和谷歌执行长施密特将对朝鲜进行一次“私人性质的人道主义访问”，此行的部分目的是确保被朝方拘留的一名美国公民能够获释。美国国务院发言人此前一天称，他们两人此行的时机“并不特别有帮助”。图为理查森。路透