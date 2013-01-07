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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 7日 星期一 10:13 BJT

谷歌施密特一行周一将抵朝访问--韩媒

韩国媒体报道称，前美国新墨西哥州州长理查森和谷歌执行董事长施密特周一将开始对朝鲜进行访问。报道称，访问团将于周一下午1:40乘坐朝鲜高丽航空公司的航班飞往平壤，同行的还有施密特的女儿和谷歌高管科恩(Jared Cohen)。路透
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