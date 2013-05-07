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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 7日 星期二 11:26 BJT

美国官员称朝鲜已从发射场撤出导弹

美国官员周一对路透表示，朝鲜已经解除两枚“舞水端”(Musudan)导弹的发射状态，并撤离位于东部海岸的发射地。一位要求匿名的美国官员警告称，导弹依然处于机动状态，已被转移的事实无法保证其不会在其他地方重新做好准备，并在某时发射。图为资料图片。路透

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