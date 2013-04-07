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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 7日 星期日 12:24 BJT

美国推迟导弹试验以免朝鲜半岛局势加剧

一位不愿透露姓名的美国国防高官周六称，鉴于朝鲜半岛局势紧张，“为了避免任何误解或误判”，美国决定推迟一项计划很久的、原定于下周在加州外进行的导弹试验。美国白宫发言人卡尼(Jay Carney 图)周五对记者称，如果朝鲜进行新的导弹试验，美国将不会感到意外。路透

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