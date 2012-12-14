韩裔美国游客被朝鲜扣留--报导

韩国联合通讯社周四报导，上个月一名打算在朝鲜旅游五天的韩裔美国游客被朝鲜警方扣留。韩联社引述国内媒体报导称，该游客名叫Kenneth Bae，现年44岁，是五名前往朝鲜东北部城市罗先的游客之一。韩国媒体称，旅行为期五天，Bae抵达朝鲜的日期为11月3日。路透