美国对朝事务官员将出访欧洲 没有与朝方会面计划

美国国务院周五称，美国的朝鲜政策特别代表戴维斯(Glyn Davies)下周将访问俄罗斯和德国，与两国外交官讨论朝鲜问题，但没有与朝鲜官员会面的计划。美国和朝鲜官员过去曾将柏林作为谈判地点，但是朝鲜近期进行的核试验令现在举行谈判的可能性不大。路透