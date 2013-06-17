朝鲜希望与美国举行高级别会谈

朝鲜周日提出希望与美国进行高级别会谈，缓解朝鲜半岛的紧张局势，但白宫表示，要举行会谈，朝鲜必须采取行动表明其放弃核武项目的诚意。朝鲜国防委员会周日在朝中社播出的声明中称，美国可以选择会谈的地点和日期，双方可以讨论一系列问题，但不应附加任何前提条件。路透