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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 17日 星期三 15:02 BJT

奥巴马预计朝鲜将进行更多挑衅

美国总统奥巴马周二称，预计朝鲜将继续装腔作势和作出更多挑衅。尽管他认为朝鲜没有能力将核武器安放到弹道导弹上，美国仍在对“所有可能的意外”做预防性准备。奥巴马认为，朝鲜的武力威胁和过去的行为类似。路透

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