谷歌董事长施密特一行抵达朝鲜开始访问

前美国新墨西哥州州长理查森(Bill Richardson)与谷歌董事长施密特（Eric Schmidt）一行周一抵达朝鲜，此行目的之一是争取让被朝方拘押的一位美国公民获释。这位名叫Kenneth Bae的美国公民为韩裔美国籍导游，于去年被朝鲜拘押。路透