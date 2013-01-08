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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 8日 星期二 13:52 BJT

谷歌董事长施密特一行抵达朝鲜开始访问

前美国新墨西哥州州长理查森(Bill Richardson)与谷歌董事长施密特（Eric Schmidt）一行周一抵达朝鲜，此行目的之一是争取让被朝方拘押的一位美国公民获释。这位名叫Kenneth Bae的美国公民为韩裔美国籍导游，于去年被朝鲜拘押。路透
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