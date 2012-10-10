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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 11日 星期四 07:24 BJT

两名美国科学家分享诺贝尔化学奖

诺贝尔奖评审委员会周三表示，两位美国科学家共同获得2012年诺贝尔化学奖。瑞典皇家科学院在声明中表示，勒夫科维兹(Robert Lefkowitz)和卡比尔卡(Brian Kobilka)因在G蛋白偶联受体领域的突破性发现获得2012年度诺贝尔化学奖。路透

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