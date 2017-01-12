美国国务卿被提名人称必须明确示意中国停止在南海造岛

路透华盛顿1月11日 - 美国国务卿被提名人蒂勒森(Rex Tillerson)周三表示，美国必须发出明确信号，告诉中国必须停止在南海争议海域造岛，而且将不会允许中国进驻这些岛屿。

这些言论肯定会触怒北京。蒂勒森在美国参议院外交事务委员会关于确认其国务卿提名的听证会上表示，中国建造岛屿并在岛上部署军事设施，“类似于俄罗斯占领克里米亚。”

在回答是否支持对中国采取更强硬姿态的提问时，他说，“我们必须向中国发出明确的信号，第一，造岛行为必须停止；其次，进驻这些岛屿的行为也不会得到允许。”

蒂勒森是艾克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)的前董事长及执行长。他没有阐述，可能采取什么措施来阻止中国进驻在南海扩建的那些岛屿。中国在岛屿上建造了军用长度的机场跑道，并配备了武器。

蒂勒森表示，美国必须重申对台湾的承诺，但没有提及特朗普对于华盛顿长期奉行的“一中政策”的质疑。

“我不知道有任何改变‘一个中国’立场的计划，”他说。

美国参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)周三表示，预计参议院将确认特朗普对蒂勒森担任国务卿的提名。(完)