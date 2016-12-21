特朗普计划让商务部长被提名人主管美国贸易政策

路透佛州西棕榈滩/华盛顿12月20日 - 美国总统当选人特朗普过渡团队发言人周二表示，特朗普计划让其提名担任商务部长的亿万富翁投资者罗斯(Wilbur Ross)负责贸易政策。

这个信号显示特朗普计划如何加强打压全球市场中的竞争对手，以及重写那些他声称损害美国工厂就业的贸易协议。特朗普亦在与美国贸易代表候选人面谈。

美国贸易代表办公室(USTR)将不会与商务部合并，但特朗普过渡团队发言人Jason Miller明确表示，大多数贸易政策决定将由罗斯掌舵。罗斯的很大一部分财富来自其对陷入困境的钢铁公司的投资，这些公司受益于前美国总统布什(George W. Bush)在2000年代初实施高额进口关税。

“罗斯先生在自己的生平中不仅谈成了一些非常好的交易，而且曾与总统当选人在起草新贸易政策方面进行了密切合作，”Miller在过渡团队每日简报会上对记者表示，“在本届政府中，罗斯先生将在任何贸易问题上发挥重要作用。”

此举也标志着美国的贸易政策管理将出现明显转变；美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)被视为奥巴马政府贸易政策的主要架构师，他负责协商的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)最终未能获得国会批准。

“看起来美国贸易代表办公室被降级、隶属商务部了，”美国企业研究院(AEI)贸易专家史剑道(Derek Scissors)说道。

特朗普将于1月20日上任，他指责美国与墨西哥及中国签订的多边贸易协议导致美国就业岗位流失，还称他将推动重新谈判贸易协议。(完)