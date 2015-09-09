美国检方指控前野村交易员谎报抵押债券价格 欺瞒投资者

路透9月8日 - 美国检方周二指控三名前野村控股(8604.T)交易员，在金融危机后谎报抵押贷款债券价格，从而误导了投资者。

在向康乃狄格州纽黑文联邦法院提交的起诉书中，检方指控Ross Shapiro、Michael Gramins和Tyler Peters的罪名包括证券和电信欺诈。这三名交易员自2009年供职野村证券。

“起诉书指控，这三名被告在过去几年中违反了联邦法，屡次通过对野村的客户撒谎取得丰厚获利，”康乃狄格州联邦检察官Deirdre Daly在声明中说。

Shapiro、Gramins和Peters料将在周四被传讯，三人的律师暗示，他们届时不会认罪。野村未予置评。

此案为康乃狄格州联邦检察官对被指控在抵押贷款支持证券价格上欺骗客户的交易员，所采取的最新举措。(完)

(编译 汪红英；审校 龚芳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。