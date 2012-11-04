美国10月非农就业岗位大增 有助奥巴马争取连任

* 10月非农就业岗位增加17.1万个

* 前两个月的岗位增加数量亦被上修

* 失业率升至7.9%,因更多人加入求职大军

* 这是11月6日总统大选前出炉的最後一份重要经济报告

路透华盛顿11月2日电---美国雇主在10月加紧聘雇,而当月失业率小幅上升归因于更多人再度开始找工作,这是疲弱经济发出的鼓舞人心的讯号.此前经济表现低迷一直拖累总统奥巴马争取连任的选情.

美国劳工部周五公布,10月非农就业岗位增加17.1万个,并将8月和9月的新增非农就业岗位较此前公布的数值上修8.4万个.

失业率微升0.1个百分点至7.9%,但这是由於一些人重新开始求职.只有那些在找工作的人才会被计为失业者.

"这份报告与经济开始复苏的趋势相符.在今年稍早陷入停顿後,经济重又开始加速复苏."多伦多道明证券分析师Millan Mulraine说.

强於预期的非农就业数据是下周二美国总统大选之前出炉的最後一份重要经济数据.调查显示,奥巴马和共和党候选人罗姆尼选情胶着,而美国疲弱的就业市场表现则是选战的热点与核心话题.

罗姆尼将失业率上升视为经济羸弱的信号."经济实际上陷入停滞,"他在声明中称.其首席经济顾问Glenn Hubbard指出,若要经济展现出真正的活力,就业岗位增幅须接近30万.

奥巴马则表示,报告表明经济正向着正确方向前进."我们已经取得实质进步."他在俄亥俄州Hilliard的一次集会上称.

尽管双方围绕该报告展开政治角力,但报告对於选举结果的影响可能并不会很大,因为选民对经济的看法可能大多已经确定.然而,就业报告可能使罗姆尼推销其观点的难度加大.

失业率的攀升已在意料之中,而且非农就业岗位增幅比路透访问的分析师给出的最乐观预估还要高.美国股市周五开高但随後转跌,美元走强,美国长期公债价格则表现不一.

浏览非农就业报告相关图表,请点选:(link.reuters.com/qen73t)

浏览失业率相关图表,请点选:(link.reuters.com/ven73t)

**半瓶空还是半瓶满?**

美国经济还远未达到从2007-2009年经济衰退中全面复苏的程度,即便月度就业岗位增幅保持在17.1万个的水平,也只能缓慢拉低失业率.美国失业率在衰退期间达到10%的峰值,目前仍比衰退前水平高出约3个百分点.

失业率居高不下亦拖累薪资增长步伐.生产类与非管理岗位的平均时薪在10月下降0.01美元,至19.79美元,较上年同期仅增长1.1%,至少为1964年以来的最小升幅.

就业市场的疲弱表现,令美国联邦储备理事会(美联储,FED)在经济展现更多活力前放松宽松货币政策立场的希望愈加渺茫.

"我们利用货币政策刺激经济增长的空间仍很大."旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示.

10月失业率的上升归因于57.8万人加入劳动力大军.他们中有不少人找到了工作,处於工作年龄的美国人就业比例升至三年高点58.8%.

不过失业率的升幅很小,并不足以逆转9月呈现的失业率大幅下降趋势.

非农就业岗位的增长全部来自民间行业,该行业就业10月增加18.4万人,为2月以来最大.政府部门岗位减少1.3万个.

民间服务业岗位增长16.3万个,零售贸易岗位增加3.64万个.临时性服务岗位增加1.36万个,超过前一个月的降幅.

建筑业岗位增加1.7万个,为1月以来最大升幅,制造业增加1.3万个岗位,中止连续两个月的下降趋势.

尽管消费者在近几个月中增加支出,而且楼市重现生机,但美国经济明年仍可能再度陷入衰退.

若议员不采取任何行动,明年美国政府将会增税,并减少约6,000亿美元的政府支出.这一"财政悬崖"很可能导致经济萎缩.

欧洲债务危机也令美国经济复苏面临压力.本周初袭击美国东海岸的严重风暴则可能短暂拖累经济增长.

鉴於前景仍不确定,企业投资也犹豫不决.周五出炉的另一份报告显示,9月扣除飞机的非国防资本财订单仅增加0.2%,8月时为小幅上升0.3%.

然而,美国9月工厂订单大增4.8%,几乎全数扳回8月的跌幅.(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。