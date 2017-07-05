焦点：美国认为朝鲜可能试射洲际导弹 专家称阿拉斯加或在射程内

路透华盛顿7月4日 - 两名美国官员周二对路透表示，美方目前认为朝鲜可能试射了一枚洲际弹道导弹，但仍在评估数据，专家们警告美国阿拉斯加州可能在射程之内。

若证实确为洲际弹道导弹，将标志着朝鲜导弹项目达到重要里程碑，令美方更加担忧朝鲜宣称将寻求核弹头射程到达美国。

美国总统特朗普1月信誓旦旦地说，朝鲜绝对无法实现这个目标。

美国驻联合国代表团发言人周二称，美国已要求联合国安理会召开闭门会议，会期可能安排在周三。

朝鲜此次发射导弹正值美国国庆日前夕，而且离20国集团(G20)汉堡峰会仅有数日，G20会议已预定将讨论举措来遏制朝鲜无视联合国安理会决议，执意发展武器计划的行为。

朝鲜国家媒体称，在领导人金正恩的指导下，成功试射一枚新的洲际弹道导弹，这枚Hwasong-14导弹飞行933公里，用时39分钟，达到2,802公里的高度。

一些分析师说，飞行数据显示出新导弹涵盖范围超过8,000公里，将可覆盖美国本土很大的一部分，表明朝鲜武器计划取得重大进展。

美国Union of Concerned Scientists的全球安全计划联席主管David Wright说，该枚导弹的飞行距离和时间预示其或可飞行约6,700公里，阿拉斯加全境均在其射程之内。

美国国务卿蒂勒森周二呼吁采取全球行动，称此前朝鲜试射一枚洲际弹道导弹令朝鲜的核威胁再次升级。

两名要求不具名的美国官员对路透谈及正在进行的试射数据评估，称尚未作出结论。但他们表示，有越来越多证据表明，这是一枚二级洲际弹道导弹，并非中程导弹。

美国导弹专家John Schilling说，相比预期，此次发射在时间上更早，也“成功得多”。Schilling为华盛顿的朝鲜问题专题网站“38 North”供稿。

他认为，也许一两年之后朝鲜的洲际弹道导弹便可具备“初始作战能力”，这次初步试射的导弹可能还没有表现出作战导弹应具备的性能。

“不过，本次发射展示出的性能，在一定程度上超出了导弹抵达安克雷奇(或者珍珠港)所需要的水平，但还不足以可靠飞抵美国西海岸的目标，”他说。

Schilling表示，美国国家导弹防御系统目前“只具备最初步的作战能力”，需要两年以上时间才能完成升级以提高防御可靠性。

朝鲜表示，其导弹目前已有能力打击到全球任何地方。

特朗普一直敦促中国向朝鲜施压，要求其放弃核计划。中国是朝鲜的主要贸易伙伴国也是其唯一大国盟友，中国还是联合国安理会7月轮值主席国。

特朗普曾表示，他对中国约束朝鲜的努力正渐失耐心。特朗普政府已经表示，所有选项都摆在台面上，包括军事行动，但暗示那将是最后的手段，制裁和外交施压仍是优先采用的做法。

对于朝鲜之前疑似测试洲际弹道导弹技术，中国同意联合国加强制裁，但中国周二与俄罗斯签署联合声明，强调呼吁与朝鲜重回谈判桌。

特朗普本周将在20国集团(G20)德国峰会期间，与中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京会面。

中国外交部发言人耿爽周二呼吁各方冷静和克制，并重申中国对朝鲜违反联合国就导弹试射决议的立场。

耿爽强调，为解决半岛核问题，中方的贡献有目共睹，中方的作用不可或缺。中方一直在努力并将继续努力，同时希望其他方面也能作出努力；并希望各方能够相向而行，共同将半岛核问题早日拉回通过对话协商和平解决的正确轨道。(完)