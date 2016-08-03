美国称发现朝鲜发射两枚导弹 对北美无威胁

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透华盛顿8月2日 - 美国军方周二称，发现朝鲜同时发射两枚远程弹道导弹。
美国战略司令部在一份声明中称，一枚导弹发射后随即爆炸，另一枚“飞越朝鲜落入日本海”。
声明还称，北美空防司令部判断此次导弹发射不会对北美造成威胁。
此外，日本首相安倍晋三称，朝鲜发射导弹落在日本水域或附近，给日本安全造成巨大威胁，东京方面强烈抗议。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。