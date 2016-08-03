版本:
中国
时事要闻 | 2016年 8月 3日 星期三 11:01 BJT

美国称发现朝鲜发射两枚导弹 对北美无威胁

路透华盛顿8月2日 - 美国军方周二称，发现朝鲜同时发射两枚远程弹道导弹。

美国战略司令部在一份声明中称，一枚导弹发射后随即爆炸，另一枚“飞越朝鲜落入日本海”。

声明还称，北美空防司令部判断此次导弹发射不会对北美造成威胁。

此外，日本首相安倍晋三称，朝鲜发射导弹落在日本水域或附近，给日本安全造成巨大威胁，东京方面强烈抗议。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐