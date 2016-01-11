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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 16:43 BJT

驻韩美军处于最高警戒状态 防范朝鲜挑衅

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月11日 - 驻韩美军周一处于最高警戒状态，防范朝鲜可能进行挑衅；上周朝鲜进行了核试验。

驻韩美军官员表示，驻韩美军司令Curtis Scaparrotti在访问乌山空军基地时下达上述命令。（完） 编译：李富强 发稿：程芳

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