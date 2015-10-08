美国称随时准备应对朝鲜的核威胁

美军北方司令部及北美空防司令部司令戈特尼称，美国政府认为朝鲜有能力发射打击美国国土的核武器，美国随时准备应对此类攻击。戈特尼称，朝鲜领导人金正恩的行事风格诡谲难测，但他若使用核武器，美国军方则准备回应。他说：“我确信我们会击落他们的发射物。”路透