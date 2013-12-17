美国篮球明星罗德曼本周将访问朝鲜

尽管张成泽事件在朝鲜引发政治紧张局势，美国前NBA球星丹尼斯·罗德曼本周四仍将前往朝鲜。预计罗德曼会对朝鲜国家篮球队进行四天的训练,他还打算明年1月带领由前NBA球星组成的团队重返朝鲜，在金正恩生日时举行篮球比赛。图为2013年9月9日，罗德曼在纽约出席记者会。路透