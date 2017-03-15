美国东北部地区遭遇倒春寒 暴风雪肆虐数千航班取消

路透纽约/波士顿3月14日 - 冬末的一场暴雪周二横扫大西洋中部和美国东北部地区，导致从华盛顿特区到波士顿的公立学校停课，数千航班停飞，20万用户遭遇停电。

根据全美气象服务(NWS)，从马里兰到缅因州的数千万居民遭遇“迅速加强的东北风暴”，而3月中旬出现这种天气的情况十分罕见。目前距离冬季正式结束仅剩一周。

这次风暴给今年异乎寻常的暖冬画上句号。若没有此次暴雪，大西洋沿岸大部分地区今年降雪量低于正常水平。

很多居民遵照官方建议待在家里，因美国东部的大部分地区气温骤降。从大湖南区和阿帕拉契山脉中部到南至北卡罗来纳的美国东岸地区都有降雪。

据称新英格兰、纽约上州和宾夕法尼亚州部分地区降雪量达到30厘米或更多。大部分地区还受到强阵风吹袭，形成暴风雪天气。(完)