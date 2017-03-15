美国东北部地区遭遇倒春寒 暴风雪肆虐数千航班取消

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透纽约/波士顿3月14日 - 冬末的一场暴雪周二横扫大西洋中部和美国东北部地区，导致从华盛顿特区到波士顿的公立学校停课，数千航班停飞，20万用户遭遇停电。
根据全美气象服务(NWS)，从马里兰到缅因州的数千万居民遭遇“迅速加强的东北风暴”，而3月中旬出现这种天气的情况十分罕见。目前距离冬季正式结束仅剩一周。
这次风暴给今年异乎寻常的暖冬画上句号。若没有此次暴雪，大西洋沿岸大部分地区今年降雪量低于正常水平。
很多居民遵照官方建议待在家里，因美国东部的大部分地区气温骤降。从大湖南区和阿帕拉契山脉中部到南至北卡罗来纳的美国东岸地区都有降雪。
据称新英格兰、纽约上州和宾夕法尼亚州部分地区降雪量达到30厘米或更多。大部分地区还受到强阵风吹袭，形成暴风雪天气。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)