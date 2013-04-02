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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 2日 星期二 10:58 BJT

美国在朝鲜半岛海域部署反导驱逐舰

一名美国国防官员称，用作弹道导弹防御的美军宙斯盾级(Aegis)导弹驱逐舰“麦凯恩号””(USS McCain)被部署在朝鲜半岛西南海岸水域。韩国总统朴槿惠已表示，若朝鲜发动进攻，韩国将采取迅速的报复行动。图为“麦凯恩号””驱逐舰资料图片。路透
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