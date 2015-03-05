美国称高度关注朝鲜核及导弹活动（更新版）

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路透3月4日 - 路透华盛顿/维也纳3月4日（记者 David Brunnstrom/Shadia Nasralla） - 美国周三称，对朝鲜核项目以及该国导弹的射程及精度得到改进表示高度关注。朝鲜一天前称，有能力阻止美国的核威胁，必要时会先发制人进行打击。

美国驻维也纳国际原子能代表团称，朝鲜重启石墨慢化反应堆，可使该国在不久的将来生产更多用于武器的钚。

“这些活动公然违反了多项（联合国）决议，必须立即停止，”该代表团在声明中称。

美军太平洋司令部司令布鲁克斯（Vincent Brooks）在华盛顿称，美国发现朝鲜核项目“更为军事化”。

布鲁克斯称，朝鲜导弹的射程和精度得到改进，这值得“高度关注”，而且对美国领土构成切实的威胁。他还强调了美韩联合军演的必要性。

布鲁克斯对智库战略与国际研究中心（CSIS）称，至于朝鲜通过在导弹上安装弹头将其核能力武器化的能力，目前还“很难精确猜测”该国处于何种水平。

他补充说：“这是艰难时期，也是危险时期，误判的风险很高。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。