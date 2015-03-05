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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 11:05 BJT

美国称严重关切朝鲜核活动

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月4日 - 美国周三表示仍严重关切朝鲜核活动，称该国相关活动违反了国际协议。朝鲜在前一天称有能力阻止美国的“核威胁”。

美国称，朝鲜的石墨慢化反应堆可使该国在不久的将来生产更多用于武器的钚，该国还有其他核活动。

“这些活动公然违反了多项（联合国）决议，必须立即停止，”美国在其驻维也纳国际原子能组织代表团网站发表的声明中称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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