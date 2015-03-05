更新版-美国称高度关注朝鲜核及导弹活动

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增美国军方官员评论)
路透华盛顿/维也纳3月4日 - 美国周三称，对朝鲜核项目以及该国导弹的射程及精度得到改进表示高度关注。朝鲜一天前称，有能力阻止美国的核威胁，必要时会先发制人进行打击。
美国驻维也纳国际原子能代表团称，朝鲜重启石墨慢化反应堆，可使该国在不久的将来生产更多用于武器的钚。
“这些活动公然违反了多项（联合国）决议，必须立即停止，”该代表团在声明中称。
美军太平洋司令部司令布鲁克斯（Vincent Brooks）在华盛顿称，美国发现朝鲜核项目“更为军事化”。
布鲁克斯称，朝鲜导弹的射程和精度得到改进，这值得“高度关注”，而且对美国领土构成切实的威胁。他还强调了美韩联合军演的必要性。
布鲁克斯对智库战略与国际研究中心（CSIS）称，至于朝鲜通过在导弹上安装弹头将其核能力武器化的能力，目前还“很难精确猜测”该国处于何种水平。
他补充说：“这是艰难时期，也是危险时期，误判的风险很高。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。