美国11月汽车销量大增15% 至五年来同期最高水平

* 11月销量增长15%,强於分析师预期

* 销售年率为2008年2月以来最高

* 福特汽车美国销量增长6.5%,克莱斯勒增长14%,丰田汽车增长17%

* 汽车业高管预计12月销售强劲

路透12月3日电---继10月因受风暴冲击而表现黯淡後,在更换旧车需求的提振下,美国11月汽车销量反弹,创下五年来11月的最高销量水平,从而使汽车业高管对2013年寄予乐观看法.

11月销量增长15%至114万辆,为2007年以来11月的最高销量水平.

"汽车销售是我们经济中令人鼓舞的亮点之一,"Hodges Capital Management投资组合经理Gary Bradshaw称.

福特汽车(F.N)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)销量均好於预期,同时克莱斯勒、丰田汽车(7203.T)和现代汽车(005380.KS)亦报告销量强劲增长.汽车业高管称这种势头应该会保持到今年底.

汽车销量是每个月美国消费者需求状况的早期指标,同时住房市场的不断改善和消费者信心的上升,令行业高管对2013年形势表示乐观.

"从全国来看,住房市场明显复苏,以及最新消费者信心数据令人鼓舞,这都是正面因素,"通用汽车美国销售副总裁Kurt McNeil说.

大众汽车(VOWG_p.DE)美国执行长Jonathan Browning预计经济将持续稳步复苏,同时美国12月和2013年初的汽车销量也将稳步增长.但他担心一旦财政悬崖发生,可能给消费者信心造成的负面冲击.大众品牌汽车11月销量增长逾29%.

福特美国销售副总裁Ken Czubay赞同上述看法,并称对於避免财政悬崖的谈判来说,"时间正在迅速流逝".

11月销量增长15%,这轻易超过了大多分析师曾预估的增长11-13%.11月销售年率为1,554万辆,为2008年2月1,555万辆以来的最高.(完)

--编译 许娜/侯向明;审校 张涛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。