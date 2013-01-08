美国11月消费者信贷增加160.5亿美元 连续四个月增加

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透华盛顿1月8日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)周二公布,11月美国消费者信贷连续第四个月增加,增幅优于市场原先预期,为美国经济的劲道带来可喜迹象.
美联储称,美国11月消费者信贷增加160.5亿美元,接受路透调查的分析师预估增加127.5亿美元.10月消费者信贷被小幅下修为增加140.8亿美元,原先公布为增加142亿美元.
11月美国消费者信贷增幅几乎全部来自非循环信贷增长.包括学生贷款和汽车贷款在内的11月非循环信贷增加152.3亿美元.
包括信用卡在内的11月循环信贷小幅增加8.17亿美元.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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