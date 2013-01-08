美国11月消费者信贷增加160.5亿美元 连续四个月增加

路透华盛顿1月8日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)周二公布,11月美国消费者信贷连续第四个月增加,增幅优于市场原先预期,为美国经济的劲道带来可喜迹象.

美联储称,美国11月消费者信贷增加160.5亿美元,接受路透调查的分析师预估增加127.5亿美元.10月消费者信贷被小幅下修为增加140.8亿美元,原先公布为增加142亿美元.