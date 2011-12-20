美国11月房屋开工跳升9.3%

美国11月房屋开工和建筑许可跃升至一年半高位，因房屋租赁需求上升，暗示楼市进入暂时复苏。周二公布的数据为经济复苏加速的最新证据，该数据显示独栋房屋开工亦增加。美国商务部公布，11月房屋开工增长9.3%，经季节调整年率为68.5万户，为2010年4月以来最高。路透