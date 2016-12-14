焦点：美国11月进口物价创九个月来最大按月跌幅 受油价下滑拖累

路透华盛顿12月13日 - 美国11月进口物价创下九个月来最大跌幅，因石油价格下滑，美元重新走强有可能令输入型通胀继续保持疲弱。

劳工部周二公布，上月进口物价下降0.3%，10月下修为上涨0.4%。11月的降幅为2月以来最大，9月和10月均为上涨。

路透调查中受访经济分析师原本预测，11月进口物价下跌0.4%。10月数据初值为上涨0.5%。

与上年同期相比，11月进口物价下跌0.1%，为2014年7月以来最小跌幅，10月同比下滑0.3%。

这项偏弱的进口价格数据不太可能改变外界对于美联储将于周三升息的预期，因劳动力市场趋紧且经济不断走强。

美联储去年12月为近十年来的第一次上调基准隔夜利率。

美元兑一篮子主要货币周二在数据公布后下跌。美国公债价格和美国股票指数期货走高。

2014年6月至2016年1月间，美元兑美国主要贸易伙伴货币上涨，曾导致输入型通缩，拖累通胀率低于美联储的2%目标。

美元上述涨势在今年多数时间呈现减弱态势，缓解了进口价格面临的一些压力。但美元在特朗普11月8日胜选后恢复了升势。美元贸易加权指数自选举以来已经涨了3.5%。

但油价徘徊在每桶50美元左右，且工资有望随着劳动力市场接近充分就业而上升，强势美元对价格的压制效果可能得到缓解，使通胀得以升向目标水准。

**出口价格下跌**

上月进口原油价格下降4.7%，也是2月以来的最大降幅，10月为上涨7.3%。这项抵消了进口天然气价格上涨10.6%的影响。

不包括原油的进口价格持平，前一个月为下降0.1%。

进口食品成本上涨1.5%。进口资本财价格下降0.2%，进口汽车成本下滑0.1%。不包括汽车的进口消费商品价格下跌0.1%。

报告还显示11月出口价格下降0.1%，10月为上升0.2%。出口价格较上年同期下降了0.3%。那是2014年8月以来的最小降幅，10月为下降1.0%。

上个月农产品出口价格上升0.6%，其中蔬菜价格大涨了11.5%。但工业用品和材料的出口价格下降0.3%。(完)