美国11月通胀温和 但美联储仍可能削减购债

* 11月CPI较前月持平，较上年同期上升1.2%

* 核心CPI较前月升0.2%，较上年同期增长1.7%

* 通胀疲弱与其他方面经济强劲成长迹象相悖

路透华盛顿12月17日 -美国消费者物价11月持平，但通胀压力不大或许不会妨碍美国联邦储备委员会(美联储/FED)很快缩减购债计划。

劳工部周二公布，11月汽油和天然气价格下跌，压抑消费者物价指数(CPI)。10月CPI下降0.1%。

在低通胀的同时，经济前景却在改善，分析师称，经济向好将推动美联储至少在3月前向货币政策正常化迈出一步。

“如果美联储想找藉口继续实行现有购债计划，他们可能拿通胀数据做文章，”PNC FinancialServices资深分析师Gus Faucher表示。“但由于就业市场和其他经济指标显现力道，我认为他们确实希望缩减购债。”

该通胀报告发布时，正值美联储官员准备开始两天的政策会议之际。美联储将衡量从就业和零售销售到工业产出等一系列的经济数据，这些数据暗示经济正处于上行。

周二公布的另一份报告显示12月房屋营建商信心上升，这支撑了经济上行的观点。该报告表明，尽管抵押贷款利率上升，但住房市场将继续给经济带来支持。

一些分析师预计，美联储将在周三会议结束时宣布缩减每月850亿美元的购债规模，但更多的人认为联储会等到明年1月或3月再行动。

当美联储真正开始行动时，持续维持在低位的通胀，或将使得联储在上调隔夜拆款利率之前谨慎从事。隔夜拆款利率自2008年底以来一直维持在近零水准。

“即便美联储开始缩减购债，货币政策也将会是格外宽松的，”FTN Financial驻纽约分析师JayMorelock说。

美国消费者物价相关图表：link.reuters.com/duq93t

美国核心消费者物价相关图表：link.reuters.com/guq93t

美国房屋营建商信心相关图表：link.reuters.com/fyc24t

**楼市显现通胀迹象**

该数据并未影响美国金融市场，投资者在等待美联储会议结果。

11月CPI较上年同期增长1.2%，10月为增长1.0%，为2009年10月以来最小增幅。

扣除能源和食品的核心CPI升0.2%，之前连续三个月增长0.1%。

核心CPI较上年同期增长1.7%，且连续三个月呈现这样的增幅。

美联储的通胀率目标为2%，但其追踪的指标通常都略低于CPI。

上月汽油价格下降1.6%，天然气价格下滑1.8%，抵消了电价上涨，让通胀保持缓和。

食品价格小幅上升。

通胀温和给消费者购买力带来提振。经通胀调整后，11月每小时平均收入增加0.2%，前月为上升0.1%。

在核心CPI涵盖的范围内，服装价格连续第三个月下滑，显示零售商提供折扣以吸引购物者，并削减库存。

但房租则上升。业主等价租金(OER)较前月升幅创五年最高，且较上年同期上涨2.4%，创2008年9月来最大同比增幅。OER占CPI的比重约为三分之一。

“我们仍认为OER和住房费用，将继续成为2014年核心通胀的主要推动力，”巴克莱驻纽约资深分析师PeterNewland表示。

医保费用持平，新车价格连续第二个月下降。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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