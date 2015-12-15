综述：美国11月核心通胀小幅攀升 美联储本周升息更有底气

路透华盛顿12月15日 - 11月美国基础通胀压力攀升，可能使美国联邦储备委员会(FED/美联储)更有底气在周三升息，不过，汽油价格再度回落，使美国整体消费者物价通胀受到抑制。

美国劳工部周二公布，不包括食品和能源价格在内的核心消费者物价指数(CPI)11月上扬0.2%，为连续第三个月以同样的幅度增长。

11月核心CPI同比增长2.0%，为2014年5月以来最大增幅，10月增长1.9%。美联储设定的通胀目标为2%，其追踪的一项通胀指标目前远低于核心CPI。

美联储今日稍后将开始举行为期两天的议息会议。预计将在周三会议结束时上调指标利率，因就业市场不断增强。

市场乐观地认为，就业市场状况不断收紧，失业率现处于联储官员认为的与充分就业一致的区间内，加之国内需求强劲，将给薪资施加上行压力，进而推动通胀升向联储设定的目标。

美元升值的速度预计明年将会放缓，这可能部分缓解物价压力。

数据公布后，美国公债价格跌至日低，美元兑一篮子货币走强。

上月核心CPI上升，因租房、机票、新车和医疗保健成本稳步上涨。不过，这些领域成本增加被汽油价格持续下跌所抵消，使总体CPI上月持平，10月为增长0.2%。

11月CPI按年增长0.5%，为去年12月以来最大增幅，10月为增长0.2%。

在核心CPI中，房租增长0.2%，10月为增长0.3%。同比增幅为3.6%，因更多美国人选择租房而不是买房，导致租房需求增加。

医疗保健成本增长0.4%。看医生的成本攀升1.1%，处方药价格上涨0.4%。不过，医院成本在10月增长后上月回落0.2%。

但美元强势，以及库存过剩使得部分核心商品价格上涨空间受限。服装价格回落0.3%，连跌第三个月。新车价格小涨0.1%。

机票上涨1.2%，10月增幅为1.5%。烟草、教育、通信和汽车保险成本也上涨。

能源价格回落1.3%，汽油价格急跌2.4%，10月为上涨0.4%。不过，电力成本上涨0.3%。食品价格下跌0.1%，逆转上月上涨的势头。

除蔬果外，各种主要食杂店食品类指数上月均下跌。 (完)