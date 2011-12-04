美国11月失业率降至两年半低点8.6%

路透华盛顿12月2日电---尽管美国企业招聘速度太慢,没有显示就业市场复苏明显加速,但11月失业率骤然降至两年半低点.

周五美国劳工部公布,11月非农就业岗位增加12万个,失业率降至8.6%,为2009年3月以来最低位,10月失业率为9%.

这是自1月以来的最大月度降幅.虽然失业率降低的部分原因是劳动力人口减少,但劳工部计算失业率依据的家庭调查显示,就业出现稳健增长.

"经济继续朝正确方向前进,"道明证券驻纽约的资深宏观策略师Millan Mulraine说."不过,对经济复苏可持续性的终极检验是,有足够多的新增就业确保靠消费拉动的经济活动反弹."

"从这个角度衡量,这篇报告还没达标,"他说.

尽管对雇主的调查体现新增就业岗位增幅相对温和,而且多数新增岗位集中在零售业,11月新增就业岗位数量还是超过了10月上修後的10万个.

总的来看,10月和9月上修後的新增就业岗位合计比前值高出7.2万个.

这次的报告或会降低部分美联储官员进一步放宽货币政策的意愿,不过对美国总统奥巴马谋求连任可能帮助不大.

"失业率下降也许会让美联储动用重型武器的冲动降低,但是仍没有足够证据证明经济出现可持续、高於趋势水准的增长,而足以让他们高枕无忧,不用担心经济下行风险,"摩根大通驻纽约的分析师Michael Feroli说.

**财政拖累**

迄今公布的制造业和零售销售等数据暗示,美国经济增长率第四季可能超过3%,较第二季2%的年增幅有明显提升.

相比之下,全球多数其它国家经济却在放缓,欧元区似乎甚至陷入衰退.

但分析师担心欧债危机和即将实施的财政紧缩措施可能令美国经济明年放缓增长.

奥巴马引用就业数据,敦促国会批准延长本月底将到期的薪资税削减措施.

他说,"现在不是踩经济复苏刹车的时候,而是踩油门加油的时刻."

就业数据公布当天,美国股市早盘劲扬,受就业报告和对欧债危机有望解决的乐观人气提振,但终场收平,因投资者对本周大幅涨势进行获利了结.

美国公债价格上扬,美元兑一篮子货币亦走坚.

尽管美国经济两年前恢复增长,但约有2,440万美国人要麽失业,要麽没有充分就业,就业人口依然比2007年12月经济开始衰退时少630万人.

不过,劳力市场仍在改善.虽然政府的雇主调查显示就业增幅缓慢,但另外一份对家庭的调查显示,过去四个月,美国就业人数总计增加了128万人.

**显示活力的迹象**

对於11月有31.5万人退出劳动力人口,分析师反应淡然,他们指出在之前的三个月曾有更多人加入劳动力人群.

如果劳动力参与率持稳,失业率降幅不会那麽大,只会降至8.9%.由於更多人将回到就业市场找工作,未来几个月美国的就业率料将逐步上升.

定於12月底到期的长期失业补助措施,也许是上个月劳动力人口大幅减少的原因.

为了有资格享受补助,申请人必须证明他们在积极找工作.分析师称,而一些已确定拿到补助的待业人士可能对劳工部表示,他们已停止找工作.

不过,对於一直是美国经济复苏命门的劳工市场来说,这份就业报告相对算是个亮点.

尽管可能被聘用的劳动力放弃找工作,适龄劳动人口中找到工作的人数比例升至八个月高位.

一项衡量口径更宽泛的失业率降至两年半低点15.6%,更加说明劳力市场在改善,该指标10月为16.2%,它包含希望工作但却已停止找工作的人,以及希望工作更长时间的临时工.

美国11月民间部门就业岗位增加了14万个,而政府工作岗位减少了2万个.

零售业就业岗位占民间部门新增就业岗位的逾三分之一,11月增加4.98万人,为七个月高位,因商店为繁忙的假日购物季增聘人手.一些分析师表示,12月零售业招聘人数可能减少.

建筑业新增就业岗位连续第二个月减少,而制造业小增2,000人.临时工新增了2.23万人.

但报告显示,11月平均时薪减少了0.02美元.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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