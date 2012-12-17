美国11月制造业生产增长 CPI六个月来首次下滑

* 11月工业产出上升1.1%

* 汽车生产强劲,12月工厂活动增强

* 11月消费者物价指数(CPI)下降0.3%,因汽油价格下跌

* CPI自5月首见下降,核心CPI仅上升0.1%

路透华盛顿12月14日 - 美国11月制造业生产较前月创近一年来最大增幅,受助于汽车产量反弹;同时消费者物价下滑,让人谨慎乐观看待举步维艰的经济复苏.

周五公布的另一份报告支撑了关于制造业放缓趋势已经结束的观点.工厂活动已经回升,此前受到飓风桑迪(Sandy)的压制.桑迪在10月末袭击了美国东海岸.

尽管上月增长,但制造业生产仍低于今年早些时候触及的高位.分析师表示,制造业复苏受抑以及物价压力温和,为美国联邦储备委员会(美联储,FED)维持超宽松货币政策提供了充足空间.

"经济仍拥有很多闲置产能和上行潜力,"Comerica首席分析师Robert Dye表示,"现在有大量干柴,美联储货币政策等于又加了一把柴.我们必须解决掉财政悬崖问题,才能知道干柴能否点燃火."

美联储公布,美国11月制造业产出较前月增长1.1%,增幅为2011年12月来最大,前月为下滑1.0%.美联储称,汽车产量飙升提升了制造业产出.

桑迪对美国10月整体工业生产造成打压,但11月的回升力度强于分析师预期.美国工厂、矿场、公用事业的整体产出同样跳升1.1%,创近两年来最大增幅,10月修正后为下滑0.7%.

另外,金融信息提供商Markit称,美国12月制造业PMI初值为54.2,创4月以来最高,11月终值为52.8.

"将来产出很大程度上将取决于财政悬崖达成何种形式的解决方案,"德意志证券美国经济分析师Brett Ryan说.

"如果决策者不能提出解决办法,工业生产的复苏态势可能转瞬即逝."

**良性的通胀环境**

美国劳工部公布报告称,美国11月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.3%,为六个月来首次下滑,因汽油价格急降抵消其他物价上涨.10月CPI上涨0.1%.剔除食品和能源的核心CPI小升0.1%,前月为上升0.2%.

"通胀环境依然相当良性,为美联储维持宽松货币政策提供了相当大的喘息空间,"道明证券(TD Securities)高级分析师Millan Mulraine表示.

美国股市周五收低,因该数据未能抵消华尔街关于财政悬崖的疑虑.美国公债价格上扬,因交易商认为通胀数据支撑美联储宽松政策.美元兑日圆从近九个月高位回落,兑欧元连续第五日挫跌.

美国汽油价格11月挫跌7.4%,为2008年12年以来最大跌幅,10月为下跌0.6%.

汽油价格下跌缓解了普通家庭的一些预算压力.劳工部称,11月经通胀调整的每周平均所得上涨了0.5%,逆转10月下降0.5%的跌势.(完)

(编译 王兴亚; 审校)

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