综述：11月美国成屋销售年率降至六个月来最低 库存跌至八个月低位

焦点：特朗普政府公布减税计划 共和党议员视之为指导方针
路透华盛顿4月26日 - 美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
路透华盛顿12月22日 - 美国成屋销售年率在之前两个月强劲增长后，在11月降至六个月来最低位，突显楼市复苏速度尚未稳定。
全美不动产协会(NAR)周一公布，美国11月成屋销售按月减少6.1%，年率为493万户，此为5月来最低水平。
11月成屋销售骤降可能并非反映销售趋势开始走弱，而是部份反映待售房库存处于低位，在11月待售房库存跌至八个月低位，令买家的房屋选择受限。11月成屋销售较上年同期增长2.1%。
“房屋市场可能仍在持续改善，但复苏步伐是向前进两步，向后退一步，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。
房市仍在努力提高复苏速度。楼市在2013年下半年陷入停滞，因当时抵押贷款利率跳升。目前抵押贷款利率已从峰值回落，在11月降至18个月低位。
薪资增长温和、售房供应短缺和房价较高，导致首次购房者不愿买入，使房市表现落后于处于加速的经济活动。
11月成屋销售年率为493万户，低于分析师原本预期的520万户。
这报告促使分析师将其第四季GDP增长预估下调至少0.1个百分点，至年率大约2.6%，因经纪佣金下降。
周一中午，美国地产股指数.HGX下滑0.2%，美国最大房屋建筑商DR Horton (DHI.N)股价下滑0.4%。Lennar Corp (LEN.N)跌0.43%，Pulte Group (PHM.N)跌0.19%。
**投石问路**
不过，在就业增长更为普遍、薪资增长开始提速的情况下，首次购房者回到市场。首次购房占11月成交量的31%，为2012年以来最高。
10月占比为29%。分析师和房产中介称如果占比在40-45%则显示楼市复苏步伐强劲。
“基本面问题仍在于首次购房买家，随着美国经济改善，他们买房的前景正在增强，”Digital Risk管理伙伴Jeff Taylor说。
家庭组建是令房市健康发展的重要因素。目前家庭组建是每年约50万户，远低于被视为理想水平的每年100万户以上。
为市场提供支持的投资者在11月继续减少。他们在11月交易中的占比为15%，低于去年11月的19%。
待售房库存较上年同期下降6.7%，至209万套。以11月的销售速度计算，消化这些库存需要5.1个月，和10月持平。消化库存的时间在六个月，被认为是健康的供需状况。
供应下降，令11月房价中值较上年同期上涨5.0%，但低于2013年大多数时间录得的两位数增幅。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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