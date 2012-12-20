美国11月建筑许可创四年半来最高

资料图片：在美国加州的Vista，一处新建房屋待售。 REUTERS/Mike Blake

* 11月建筑许可上升3.6%

* 建筑许可年率创2008年7月来最高

* 房屋开工在连升三个月后下降3.0%

路透华盛顿12月19日 - 美国11月建筑许可年率创近四年半来最高,显示房屋市场动能增强,即便房屋开工下降.

美国商务部周三公布的数据显示,11月建筑许可上升3.6%,经季节调整后的年率为89.9万户,为2008年7月来最高.分析师预估为87.5万户.

与之相比,房屋开工下降3%至年率86.1万户,但此前三个月连续上升,且三个月移动均值显示出走强趋势.

PNC Financial Services资深分析师Gus Faucher表示,"趋势显然是向上.房地产市场将为2012年的经济成长做出小幅贡献,我预计2013年楼市将会继续改善."

美国金融市场并未受该数据影响,因为注意力还在预算协商上面.美股几乎持平,但公债价格上涨.美元全面疲软.

美国楼市自出现历史性崩跌并引发大萧条以来最严重衰退后,已经有些企稳,而且成为经济中为数不多的亮点之一.

复苏是全面性的,销售、住房建设以及价格都显示上升.周二公布的报告显示,12月美国住宅建筑商信心升至2006年4月以来最高.

尽管上月房屋开工下降促使一些分析师调降第四季经济成长预估,但今年房屋建筑料为经济成长做出贡献,为2005年以来首次.

11月房屋开工同比升21.6%,建筑许可升26.8%.

"复苏越来越广泛.形势喜人,"全美住宅建筑商协会(NAHB)主席Barry Rutenberg表示.

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(link.reuters.com/gyh24t)

**心理变化**

美国抵押贷款利率仍接近纪录低位,得益于美国联邦储备委员会(美联储,FED)9月推出的抵押支持债券购买计划.

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,上周房屋贷款需求下降,因抵押贷款利率上扬.购房抵押贷款申请在此前五周连续上升.

虽然住宅建设仅占国内生产总值(GDP)的2.5%左右,分析师预计每修建一栋独栋房屋,将至少创造三个全职工作岗位.

美国11月独栋房屋建筑许可下降0.2%至年率56.5万户.多户房屋建筑许可增长10.6%至年率33.4万户,反映出用于租赁目的的公寓需求强劲.

FTN Financial分析师Lindsey Piegza表示,"长期看,我们会发现心理上的变化,将迫切需要建筑商提供多户房屋.年轻家庭并不急于购房."

东北部地区房屋开工下降5.2%,受到10月末超级风暴桑迪的影响.西部地区开工也下滑了19.2%.

独栋房屋11月开工下降4.1%至年率56.5万户.多户房屋开工下滑1%至年率29.6万户.(完)

(编译 张荻; 审校 侯向明)

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