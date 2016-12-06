综述：美国11月服务业活动升至一年高位 为美联储升息铺路

2014年9月30日，美国加州圣迭戈，图为装满商品的一辆购物车。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿12月5日 - 美国服务业活动11月达到一年高点，生产大增促进招聘，进一步证明经济的力道，给美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周升息扫平道路。

上周数据显示，11月非农就业强劲增长，帮助将失业率拉低至九年低位4.6%。

“临近年底美国经济看来稳健，而且就业市场趋于紧俏，美联储料在下周升息，”BMO Capital Markets资深分析师Robert Kavcic称。

ISM称非制造业活动指数跃升2.4个百分点至57.2，为2015年10月以来最高点。50为显示产业荣枯的分水岭。

上个月服务业生产分项指数增加4个百分点，就业分项指数飙升5.1个百分点至13个月高位。

新订单分项指数小幅下滑，但仍处于扩张领域。出口订单分项指数则稳健增长。

数据公司Markit的另一份调查显示，新订单分项指数升至2015年8月以来最高；新业务分项指数处于一年高位。

美债价格周一下跌，30年期公债一度因该数据而下跌一个大点，之后因公债期货买盘而扳回跌幅。美元指数下跌；美股则上涨。

美联储料将在12月13-14日政策会议上升息。美联储去年12月近10年来首次升息。

继上周发布亮丽的制造业调查及消费者支出数据后，服务业调查令人更加确信继第三季GDP环比成长年率达3.2%后，第四季初保持这股势头。

GDP加权的综合ISM制造业及非制造业指数升至56.7，为2015年10月以来高位；10月时为54.5。

“这个水准通常与3.5%左右的实质GDP环比成长年率相符，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan指出。“在过去一年来，经济成长率一直略低于ISM数据所预示的水准，但即便如此，这份数据仍显示出不错的上升动能。”

亚特兰大联储目前预估第四季GDP成长率为2.9%。ISM上月表示，受访行业多半对营业状况及整体经济走向抱持乐观看法

零售业、建筑、金融及保险、资讯及趸售销售等14个服务行业表示11月出现成长。房地产、租赁及公共管理这两个行业则报告称出现萎缩。(完)