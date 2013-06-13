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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 11:36 BJT

爱德华·斯诺登目前在香港是自由人

香港律师周三表示，披露美国监控项目机密的爱德华·斯诺登(Edward Snowden)理论上可随时离开香港，但这名前中央情报局雇员表示，他会继续留在香港。目前，斯诺登没有被美国政府指控，也没有成为引渡申请的对象。《南华早报》称，斯诺登藏身在香港一处秘密地点。路透
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