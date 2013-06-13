爱德华·斯诺登目前在香港是自由人

香港律师周三表示，披露美国监控项目机密的爱德华·斯诺登(Edward Snowden)理论上可随时离开香港，但这名前中央情报局雇员表示，他会继续留在香港。目前，斯诺登没有被美国政府指控，也没有成为引渡申请的对象。《南华早报》称，斯诺登藏身在香港一处秘密地点。路透