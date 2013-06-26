美国官员称不清楚斯诺登带走多少机密材料

数名美国官员表示，迄今仍不清楚斯诺登究竟掌握多少高度敏感的材料，这令美国情报机构感到担心。美国参议院情报委员会主席范恩斯坦在周末的电视节目上表示，她所得知的情况是斯诺登带走了大约200份机密文件，而另一消息人士称这一数字被大大低估。路透