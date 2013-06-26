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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 26日 星期三 14:38 BJT

美国官员称不清楚斯诺登带走多少机密材料

数名美国官员表示，迄今仍不清楚斯诺登究竟掌握多少高度敏感的材料，这令美国情报机构感到担心。美国参议院情报委员会主席范恩斯坦在周末的电视节目上表示，她所得知的情况是斯诺登带走了大约200份机密文件，而另一消息人士称这一数字被大大低估。路透

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