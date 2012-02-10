美国多年来首次批准新建核电反应堆

路透罗克维尔2月9日电（记者 Ayesha Rascoe）---美国核管理委员会周四批准新建核电反应堆计划，为逾30年来首次批准此类计划；该委员会主席因2011年日本福岛核电站事故引发的忧虑该计划持反对意见。

美国核管理委员会以四比一的投票结果通过，允许Southern Co(SO.N)在佐治亚州现有的Vogtle核电站建造并运营两个新的核电反应堆。Southern及其合作夥伴将投资约140亿美元，新的核电反应堆最早於2016年和2017年投入运营。

美国核管理委员会主席Gregory Jaczko投了反对票，指出2011年3月日本福岛核危机促使美国核管理委员会开展相关评估，以确认美国现有和新建的核电反应堆能否经受住诸如地震和洪水等自然灾害。

“我不能支持发布这项许可，好像福岛事故完全没发生一样。”Jaczko表示，“我认为需要存在某种形式的法律承诺，确保在新的核电反应堆投入运营前，完成对福岛事故作出评估并提出加强方案。”

作为鼓励措施，奥巴马政府向Southern及其合作夥伴提供83亿美元联邦贷款保证。

新反应堆使用西屋电气的AP1000技术，美国核管理委员会去年12月批准该技术，其他一些核电站计划也将应用该技术。日本东芝(6502.T)控股西屋电气。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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