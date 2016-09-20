纽约爆炸案嫌犯被捕 就逮前与警方发生枪战

路透新泽西州林登9月19日 - 一位涉嫌在纽约市引爆炸弹造成29人受伤、以及在纽约和新泽西州安装其它爆炸装置的阿富汗裔美国人周一被抓，就逮之前还与警方发生了枪战。调查人员称他犯案动机不明。

该男子名叫Ahmad Khan Rahami，28岁，是加入美国籍的移民，来自新泽西州伊丽莎白市，已被拘押。几小时前，有关当局公布其为周六晚发生的爆炸案的主要嫌犯，并向数以百万计的手机用户发布了警告。

警方称他们没有找到其他嫌犯，纽约市长称这起爆炸案系“恐怖行为”。

警方怀疑，Rahami还与周六的新泽西爆炸案、纽约爆炸案现场附近发现的一个装置、和周日晚在伊丽莎白市火车站附近发现的另外多达六个爆炸装置有关。

这些爆炸案还有随后的搜捕行动，距世界各国领导人于本周开始汇聚纽约出席联合国大会年会仅时隔几天时间。官员们强化本已强大的纽约安保计划，增加了1,000名警力。(完)