美国纽约联储总裁称银行对员工的奖励须促进良好的行为表现

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。
“简而言之，动机驱使行为，行为树立社会标准，进而推动文化，”杜德利是在该行主办的“金融服务产业文化与行为改革”会议演说时作上述表示。
“倘若动机是错的，加上责任感较弱，就会出现不良的行为及文化。”
此前富国银行(WFC.N)同意支付1.85亿美元，和解关于账户造假的监管指控。富国银行的一些员工为了实现销售目标，在客户不知情的情况下，开设了多达200万个账户。(完)
(编译 龚芳; 审校 郑茵)
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透上海10月19日 - 中国智联招聘和中国人民大学合作撰写报告显示，三季度中国经济运行总体保持稳定，国内劳动力市场继续保持需求大于供给的局面，景气程度企稳回升，行业和区域分化仍显突出。