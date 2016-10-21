美国纽约联储总裁称银行对员工的奖励须促进良好的行为表现

路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。

“简而言之，动机驱使行为，行为树立社会标准，进而推动文化，”杜德利是在该行主办的“金融服务产业文化与行为改革”会议演说时作上述表示。

“倘若动机是错的，加上责任感较弱，就会出现不良的行为及文化。”

此前富国银行(WFC.N)同意支付1.85亿美元，和解关于账户造假的监管指控。富国银行的一些员工为了实现销售目标，在客户不知情的情况下，开设了多达200万个账户。(完)