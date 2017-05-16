美国纽约联储5月制造业指数降至负值 恐为行业活动恶化的先兆

（修正）IMF将推新工具提供短期美元资金 以防范金融危机--消息人士
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
路透纽约5月15日 - 美国纽约联邦储备银行周一公布，其衡量纽约州企业活动的指数在5月意外下降，并且是去年10月以来首度降至负值。
纽约联储5月制造业指数从4月的正5.2下滑至负1.0。路透调查分析师的预估值为正7.0。
分析师提醒说，该指数的下降也许是制造业可能恶化的先兆。
“我们一直预期制造业在年初强劲起步之后可能会有些降温，但如果该调查的订单指数被证明是可靠的前瞻指标，那么活动放缓的情况就比我们原先预期的更严重，”摩根大通分析师Daniel Silver在研究报告中称。
纽约联储制造业指数在2月升至正18.7，创下2014年9月以来高位，因市场寄望特朗普入主白宫及共和党掌控国会，将会促成税改、基建支出增加以及放松监管，从而提振经济。
不过对华府出台财政刺激政策的乐观期盼在近几周减弱，因为政府和共和党国会领袖在推进上述主要经济立法方面进展缓慢。
纽约联储调查的新订单分项指数也降至负值，创下负4.4的9月以来最低，4月时为正7.0。
就业分项指数从正13.9下滑至正11.9，而六个月展望指数则从正39.9微降至正39.3。(完)
(编译 李婷仪/徐文焰；审校 杜明霞/许娜)
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