美国纽约联储总裁称财政政策不明朗 升息计划暂时维持不变

路透纽约12月5日 - 一位美联储最有影响力的官员周一表示，特朗普当选美国总统给他将采取的政策造成“很大”不确定性，因此现在让美联储判断逐步升息的计划是否需要调整还为时过早。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在讲话中展现的当前美国经济状况非常良性，他的讲话涉及到财政政策。

他指出薪资状况坚挺，并表示预计劳工市场和推升通胀方面都会有进一步的改善。“假设经济保持目前的轨道，那么我倾向于通过逐渐推升短期利率水平，从而使货币政策略微收紧，”他在一非营利机构做演讲时表示。

“在未来几年财政政策如何展开方面，仍有相当大的不确定性。目前，要想得出确切的结论还太早，”杜德利称。

纽约联储总裁在货币政策方面拥有永久性投票权。

自上月特朗普当选总统以来，股票、债券收益率和美元均上涨。杜德利称此为“收紧”，但这并不令他担忧，因为看起来推动这些资产上涨的原因是，市场预期政府扩大支出应当会促进经济。

如果果真如此，而且美联储作为回应，以较当前预期更大的幅度升息，他表示投资人的反应是“适当的”。他并称，他将等财政政策更明朗之后再调整货币政策预期。

特朗普当选的执政纲领是采取基础设施支出、减税、减少政府监管，以及重新谈判或停止国际贸易协议。(完)