美国纽约联储总裁杜德利称美国经济面临风险 加息进程需谨慎

路透康涅狄格州4月8日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周五表示，尽管美国国内通胀方面展露出一些有力而乐见的迹象，但因美国经济面临的外部风险犹存，美国联邦储备委员会（美联储/FED）必须要采取谨慎以及循序渐进的加息方式。

杜德利在讲话中称，美国经济所面临的风险稍稍偏向于下档。

美联储自去年12月十年来首度加息后，便一直按兵不动。随着年初的市场动荡归于平静，一些美联储官员便表示未来几个月会再次加息。

杜德利称：“谨慎、渐进的美国加息路径是恰当的。”

在这份鸽派基调的演讲中，杜德利还表示需要谨慎，“因我们降低政策利率应对负面形势的能力有限，承认如果有必要，或还需要使用前瞻性指引和资产负债表政策来提高额外的宽松支持”。

杜德利预计今年美国经济增速在2%左右，失业率预计将从目前的5%降至大约4.75%。

“虽然下行风险自今年早些时候以来有所减弱，我仍然认为通胀和增长前景的风险稍稍偏向于下档，”他在演讲时称。

低油价和大宗商品价格“可能暗示相较于我目前预期，会有更加持久的通胀放缓压力，而金融市场形势再度紧张可能产生更大负面影响，”他表示，“海外经济增长的前景也有很大不确定性”。(完)