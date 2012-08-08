独家：纽约州金融局迳自指控渣打惹恼联邦监管当局

《路透晚报》--2月20日
日本1月出口增幅低于前月，因对美国出口下滑且中国适逢春节假期。对贸易保护主义的担忧令前景出现疑虑。日本1月出口较上年同期增长1.3%，低于预估的增加4.7%以及12月的5.4%。这是出口连续第二个月增长，此前连续14个月萎缩。与此同时，日本进口在2014年12月以来首次增长，因石油输出国组织(OPEC)去年达成减产协议后油价上涨。
* 纽约州举动激怒美国财政部及联储官员
* 纽约州举动打乱联邦官员与渣打的和解谈判
* 联邦官员对纽约州行动感到惊讶
* 渣打市值蒸发170亿美元
记者 Carrick Mollenkamp/Emily Flitter/Karen Freifeld
路透纽约/伦敦8月8日电---知情消息人士指出,关於美国纽约州银行监管当局决定对渣打集团(STAN.L)提出2,500亿美元伊朗洗钱交易爆炸性指控的决定,让美国财政部及联邦储备理事会措手不及且感到恼怒.
其中多名消息人士指出,新成立的纽约州金融局局长Benjamin Lawsky周一迳自发布指令的作法,也打乱了财政部与渣打针对这些交易的和解谈判.
外国银行涉及制裁名单国家可疑资金交易案件时,和解方式通常是透过谈判,形象受损程度降至最低,Lawsky的震撼出击,也使这种和解方式为之改写.
Lawsky指称,渣打的交易使美国银行系统遭到恐怖份子、毒贩、贪腐国家渗入.
但纽约州金融局事前并未告知,导致一些联邦官员的不满反应,或许有助於渣打将这些指控描述成新官上任三把火的行为.
但是,鉴於命令的内容--将渣打银行形容为"不法机构",在过去近十年间与伊朗政府"串谋",躲开执法官员,进行了约6万宗秘密交易--渣打银行可能必须找到强有力的辩护理由.
路透记者周二数次要求Lawsky就此置评,但他都没有给予答覆.
美联储发言人称,联储正与各个检察办公室紧密合作,调查牵涉伊朗和其它被制裁实体的事情,但无法对正在进行的调查作评.
白宫发言人Jay Carney称,美国政府"非常重视"所谓的违反制裁行为,在这件事情上,美国财政部与各大联邦和州府机构保持密切沟通.但财政部拒绝进一步置评.
消息人士还称,Lawsky的举动亦抢了财政部海外资产控制办公室(OFAC)的工作,这个办公室的优先事务为执行对伊朗的经济制裁.Lawsky的惊人之举让OFAC主管,亦负责恐怖和金融情报事务的David Cohen匆忙寻找应对之策.(完)
--编译 蔡美珍/白云;审校 张明钧
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