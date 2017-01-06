美元触及三周低位 因人民币上涨盖过美国数据的影响

路透纽约1月5日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至三周低位，美国通胀和失业率数据未能逆转，在人民币兑美元创下纪录最高涨幅之一后出现的美元跌势。

香港隔夜借贷成本上升，扶助离岸人民币兑美元升至近两个月最高水准，录得2010年推出以来最大两日涨幅。

这引发投资者对美元锁定利润，令其跌至12月14日来最低，因更多投资者卖出。

美元指数下挫1.3%，至101.300的低位，录得9月6日来最大单日百分比跌幅。

美元骤跌是投资者降低或逆转对美元的押注造成的，因为市场动能转变，德意志银行外汇策略部门全球主管Alan Ruskin说。

“如果要找出诱因的话，就是中国(人民币上涨)...它引发了雪崩效应，令许多年初建立的对美元有利的仓位遭到挤轧，”他说。

美元兑日圆纽约尾盘跌1.4%，兑欧元和瑞郎各下跌约1%。

美元兑日圆触及12月14日来最低水准，兑欧元和瑞郎触及12月30日来最低。

投资者将良好的美国经济数据暂搁一旁，其中包括供应管理协会(ISM)的12月服务业采购经理人指数。数据显示，新订单分项指数触及2015年8月来最高，投入物价分项指数触及2014年8月来最高。

上周初请失业金人数降至近43年低位，但民间就业服务机构ADP Employer Services数据显示，美国12月民间就业岗位增长疲弱。

在初请失业金数据公布后，美元一度暂停下跌，但之后重拾跌势，因投资者焦点转向人民币走坚。

“我们看到的是市场延续隔夜时段走势，即美元走弱，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说，“很显然，(美元下跌)也受累于中国政府在隔夜时段大举干预。”

Borthwick说，随着许多投资者放完圣诞和新年假期后回到市场，他们对美元强势触顶的看法不断增强。(完)