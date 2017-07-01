美元创下近七年来最大季度跌幅

路透纽约6月30日 - 美元兑一篮子货币周五微幅反弹，但录得近七年来最大季线跌幅，因美国以外的主要央行本周发出鹰派信号，为美元带来进一步压力。

投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期，此前这些央行的官员在本周暗示将收紧货币政策。

这削弱了美元的吸引力。近期一系列疲弱的美国经济数据，令投资者质疑美联储是否能够在今年再次加息，另外，市场怀疑美国总统特朗普能否落实其促增长计划，这些因素原本已拖累美元走低。

美元指数在第二季下跌约4.6%，为2010年第三季以来最大季度百分比跌幅。

欧元兑美元第二季上涨超过7%，为2010年第三季以来最大季度百分比升幅。欧元本周周线上升约2%，美元指数本周周线下跌约1.6%。美元兑日圆季线上升约1%。

“多家央行官员同时暗示将开始撤走超低利率政策，让这些发出鹰派暗示产生了额外的冲击力，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。

他说，欧洲和加拿大经济成长不断改善，为欧洲央行和加拿大央行官员的鹰派讲话提供了可能，这也“让市场认识到，美国的货币政策周期并不比其它央行快很多的事实。”

美元指数纽约尾盘上涨0.1%，至95.704，欧元兑美元跌0.2%至1.1416美元。欧元周四曾触及近14个月最高1.1445美元。周五早盘，美元指数触及近九个月低位95.470。

分析师表示，周五美元反弹，因一些交易商可能在欧元和英镑近期上涨后锁定获利。不过，美元兑加元下跌，尾盘报1.2971加元，稍早触及近10个月低位1.2948加元。

“看来欧元和英镑可能测试了一些技术阻力位，这可能是促使投资者获利了结的另一个原因，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria称。(完)